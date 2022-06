Dê estilo à sua cozinha com pouco dinheiro!

Começarmos uma nova vida, seja sozinhos seja com outra pessoa, deverá ser sempre uma lufada de ar fresco. Independentemente do que ficou para trás, devemos enfrentar os novos desafios com força e mais ainda com força de vontade para ultrapassar obstáculos e festejar as vitórias! E para o fazermos, a nova casa deve acompanhar o nosso espírito. No artigo de hoje, focamo-nos na cozinha.

A cozinha (por ser o sítio onde a magia acontece para preencher aquele vazio que por vezes sentimos no nosso estômago, por ser um espaço de convívio permanente entre o cozinheiro de serviços e os convidados ou ainda por ser o templo sagrado daquelas excursões nocturnas para matar o ratito a seguir ao jantar) é uma divisão privilegiada com a qual temos que ser ao mesmo tempo exigentes, pois por norma passamos muito tempo nela. Tendo em conta este facto e a nova fase da nossa vida, é importante que ela esteja em sintonia connosco, que nos faça sentir bem e que nos ofereça tudo o que puder oferecer para que o nosso melhor Eu se evidencie no dia-a-dia. Assim sendo, focarmo-nos nesta divisão torna-se crucial e é por isso mesmo que a equipa homify resolveu dar-lhe alguma dicas sobre como organizar a sua nova cozinha, sem que para isso sejam precisas grandes obras ou um grande investimento financeiro no projecto. Quer espreitar as nossas sugestões?