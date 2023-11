Bioma Plants: as plantas certas para cada ambiente à distância de um clique

Já viu aquele filme em que uma pessoa compra uma planta porque a acha bonita, jura que não a vai deixar morrer e depois corre tudo mal? Pois, nós também. Ainda assim, há uma verdade incontornável: num mundo progressivamente digital, há cada vez mais jovens a comprar plantas e a querer deslindar os mistérios da botânica. Fá-lo-ão como escape aos ecrãs entre os quais saltitam ao longo do dia, como forma de se sentirem mais próximos da natureza e até como mecanismo para lidar com as alterações climáticas e com um confinamento que os apanhou de supetão e lhes foi engolindo os dias – que se transformaram em meses e depois em estações – e lhes (nos) trouxe ainda mais vontade e necessidade de arranjarem forma de estarem perto do que de mais real e orgânico há. O resultado está à vista e quem anda pelas redes sociais já se terá apercebido: apartamentos cheios de plantas a prosperar e um sem-fim de jovens entusiastas para quem manter um ramo de salsa vivo já é o menor dos trabalhos. Não há atalhos para este sucesso botânico , mas há quem possa tornar o caminho para lá chegar muito mais fácil. Falamos da Bioma Plants.

A Bioma é uma empresa portuguesa de comércio exclusivamente online de plantas de interior. Mas, em que é que se diferencia das demais? Ora, o site da Bioma está organizado por categorias para que os clientes façam as suas compras o mais informados possível sobre que espécies vão levar para casa. Afinal de contas, cada planta tem as suas necessidades em relação à luminosidade, à rega ou à fertilização. Além do mais, quem tem animais de estimação deve ter em conta esse factor porque há plantas que são pet-friendly e outras não. Se consultar o site, encontra logo as plantas organizadas por especificidades, o que torna muito mais fácil a sua escolha e compra. Tem pouco tempo para fazer a manutenção? Então, abra a categoria de plantas fáceis de cuidar . Gostava de saber que plantas são melhores para purificar o ar? Também há um grupo dedicado só a elas!

Hoje, e em cooperação com a Bioma Plants, que nos forneceu informação muito útil sobre o assunto, trazemos-lhe uma selecção de plantas para escritório. Agora que o teletrabalho passou a fazer parte dos nossos dias, o tópico não podia ser mais oportuno! Sabia que as plantas podem aumentar a sua produtividade? Pois é! E nem precisam de fazer discursos motivacionais. Basta estarem lá. Mas, venha saber mais!