8 fantásticas casas térreas

Tocado o assunto das casas típicas do sul do nosso país, que tal esta com um ar absolutamente idílico, que combina tão bem com tardes de sol ou noites frias de inverno? É verdade: uma casa que dá para qualquer altura é o sonho de qualquer um! Além disso, os frisos coloridos dão um quê de familiar à arquitectura, que cria uma empatia quase instantânea com as pessoas que a vêem. A madeira completa a moldura e a cereja no topo do bolo é todo o espaço plano livre ao redor da casa, que permite um sem fim de actividades com ou sem amigos e família!