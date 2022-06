De ruínas a moradia fabulosa!

Do outro lado, temos a cozinha e a sala de jantar, também elas com um estilo moderno. A estética do espaço pode-se definir como sendo minimalista. Nele sobressaem os móveis escuros da cozinha que contrastam com o branco. Nesta zona, não há cores fortes, como a parede em vermelho que existe na sala. Porém, o robusto e antigo tecto em vigas assume o papel de protagonista e cria um contraste interessante com a atmosfera contemporânea.