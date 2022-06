Escritório mais ergonómico: 6 dicas!!

Pelas mais diversas razões ter um escritório na nossa casa pode ser uma prioridade e algo em que pomos bastante pensamento e preocupação. Principalmente se o nosso local de trabalho for esse mesmo escritório é super importante que este seja super confortável, super agradável e super ergonómico. Como estará familiarizado, o conceito de ergonomia tem que ver com a forma como o nosso corpo se adapta de forma natural e simples a determinados objectos. Neste caso muito concreto, vamos escrever-lhe sobre a forma como o nosso corpo pode encontrar as melhores posturas no que diz respeito ao mobiliário de escritório. A verdade é que passamos demasiadas horas sentados em frente ao computador e isso é claramente nocivo para a nossa saúde. A primeira parte do corpo a dar sinal da fraca postura que adoptamos enquanto trabalhamos, são normalmente as nossas costas, muitas das vezes é uma dor que passa a ser crónica que nos acompanha todos os dias. Como na homify também estamos preocupados com a sua saúde, este artigo é sobre como organizar o seu escritório de forma a ele ser amigo da sua postura. Se estiver sentado, costas direitas e vamos a isto.