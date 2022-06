Dicas para entreter os seus convidados em sua casa

Receber convidados em casa pode ser muito divertido mas por vezes desafiante. Comecemos por definir dois tipo de convidados diferentes: aqueles que são nossos conhecidos e com quem não temos assim tanta confiança e aqueles que são habitués da casa. Para este artigo interessa fazer esta separação porque na verdade ele é mais um guia para passar algum tempo de qualidade com os convidados com quem temos menos confiança e de alguma forma entrete-los. Aqui entreter não tem de todo uma conotação negativa, bem pelo contrário usamos esta palavra com a melhor das intenções, sendo que o nosso grande objectivo com este artigo é dar-lhe algumas dicas, para que todos possam passar uma bela tarde ou serão, sem que haja aquele desconforto de pessoas que não se conhecem assim tão, no fundo, no fundo o que aqui temos é um conjunto de actividades que mais facilmente quebrarão o gelo, fazendo com que o convívio e o bem estar comece a partir do momento em que os convidados chegam a sua casa. E por ser consigo, não fazemos cerimónia e dizemos-lhe para nos fazer companhia em mais um artigo.