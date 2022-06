Uma casa de estilo campestre com um interior aconchegado

Acolhe-nos um portão com um estilo totalmente campestre. A madeira do portão vai, como verá, repetir-se em vários elementos da casa, tanto no exterior, como no interior.

A volumetria apresenta um desenho geométrico sem cair na frieza da simetria. A iluminação e a possibilidade de desfrutar dos espaços exteriores foram elementos importantes na concepção de cada área. Um amplo jardim frontal recebe-nos antes de alcançarmos o pórtico de acesso e a garagem, estando, esta última, protegida por um volume totalmente integrado na moradia.

Este espaço também faz as vezes de um pátio e permite que a área ajardinada posterior se amplie no caso de haver alguma ocasião especial. A vegetação é um ponto importante neste projecto: o relvado está bem cuidado e há uma miríade de árvores a acompanhar o portão que oferecem resguardo e segurança à casa.