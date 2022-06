De velho a oásis relaxante

Neste apartamento, os profissionais acabaram por mudar as estruturas e algumas paredes interiores, apesar da maior parte da remodelação se ter preocupado em manter o existente. O caso onde isso é mais claro, é obviamente em relação à lareira. Ela manteve-se no espaço com o seu aspecto clássico e bastante solene, mas tudo em torno dela foi mudado conseguindo um especial toque ecléctico.Tal como na foto anterior, na sala de estar, também na sala de jantar as mesmas cores foram usadas, apenas o marsala foi substituído por um verde seco claro. O preto continua a aparecer com mobiliário de design dando uma aparência luxuosa e elegante.