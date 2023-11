Inesquecível projecto de design de interiores de apartamento de luxo em Lisboa

Terminamos nos quartos. O apartamento tem um quarto de hóspedes e uma suíte. No quarto de hóspedes, os tons neutros mantêm-se, estando o cinza e o branco aqui em destaque. A parede por detrás das camas foi revestida com um elegante papel de parede em tecido que contrasta com as cabeceiras que têm uma alça a atravessá-las, um detalhe refinado e diferenciador. Aos pés, as mantas de pelo longo trazem calor e textura ao espaço, mas podem ser retiradas durante o Verão para que fique só a manta branca, mais fresca, que está por debaixo delas. Entre as camas, suspendeu-se uma mesa de cabeceira em madeira clara. Tendo em conta a dimensão do quarto, as camas estreitas e a mesa suspensa são, de facto, boas escolhas para se criar leveza e tirar o máximo de proveito da área disponível.