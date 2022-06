Tem sótão? 7 inspirações para reproduzir

O ambiente do sótão anda muitas vezes de mãos dadas com um estilo decorativo shabby chic, no qual o romantismo inerente às traves inclinadas é sublinhado por uma linha de mobiliário delicado.

Neste projecto específico, as cores claras e neutras – off-white e bege – estão presentes nos revestimentos, móveis e têxteis do quarto. O quarto, com uma atmosfera celestial, emana uma sensação de tranquilidade que convida ao repouso. Este sótão, um projecto da Bloomint Design, inclui também uma pequena sala de estar e casa-de-banho privativa.