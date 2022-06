TODOS os segredos sobre a sua casa e a sua personalidade!

Se agora chegássemos à sua casa como encontraríamos a gaveta das suas meias ou outra prateleira qualquer? Ordenadas e direitinhas ou todas ao molho (e fé em Deus)? É que ambas das opções dizem como você é… Vejamos!

Segundo uma pesquisa, as pessoas que mantém as gavetas mais caóticas, têm tendência as serem pessoas mais ordenadas e orientadas para o detalhe. Enquanto que os especialistas, dizem que as pessoas mais meticulosas tendem a gastar mais tempo, priorizando e organizando as peças mais importantes das suas vidas.