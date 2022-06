O irresistível top 10 de casas contentores

A tradição já não é o que era. Aqui entre nós: E ainda bem! O que antes se seguia à risca em termos de arquitetura, já faz parte do passado. Ousou-se fazer diferente. E porque não ter uma casa contentor num espaço de sonho, no meio do nada? Quem sabe mesmo naquele terreno que pertence há vários anos à família… Uma proposta, no mínimo, tentadora!

São cada vez mais as pessoas a optar por este tipo de construção que funciona da forma mais brilhante. Dentro de um contentor tem e encontra tudo o que numa dita casa normal. Vamos por partes, mas primeiro tem de se deliciar com as imagens que se seguem.

Planeamento, à semelhança de tantas outras coisas na vida, é sagrado.