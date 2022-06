Mobiliário de jardim para usar todo o ano

Há momentos em que nos apetece relaxar, depois de um dia intenso de trabalho. Nada melhor do que estar com a cabeça perto do céu e esquecer que os pés continuam em terra. Se o mobiliário de jardim for apelativo, certamente será o local escolhido para pôr as ideias em ordem.

Respire fundo e sente-se nestes sofás suspensos, cheios de almofadas. Deixe-se levar com o embalamento do vento ou pelo bater do seu coração. Escolha sempre mobiliário de jardim que gosta, mesmo que seja num apartamento, para que se senta bem acompanhado.