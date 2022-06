Lisbon Blues – Uma explosão de bom gosto!

Foi no dia 10 de Dezembro de 1999 que nasceu, no rés-do-chão do número 36 da Calçada do Combro, a Prego Sem Estopa, um espaço único dedicado à decoração e ao design. Esta marca cria não apenas projectos de decoração de interiores para espaços públicos e privados como também projectos de recuperação de espaços antigos. É lá que Ana Cordeiro e a sua equipa multidisciplinar, prestam um acompanhamento personalizado aos seus clientes, garantindo propostas únicas e cheias de carisma, face aos mais variados tipos de desafios! As palavras de ordem são originalidade, dinamismo e profissionalismo! Os resultados? Magníficos!

Ao trabalhar com as mais diversas e conceituadas marcas nacionais e internacionais de mobiliário, iluminação e acessórios, a Prego Sem Estopa cria ainda peças únicas de design próprio e feito à medida de cada projecto! Em qualquer projecto pode contar com a criação de lugares únicos, elegantes e sofisticados privilegiando a iluminação e o conforto e adaptando-se às necessidades de cada tipo de cliente.

Hoje vamos conhecer um apartamento em Lisboa com um toque de Blues e não só! Ficou curioso? Venha daí!