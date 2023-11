Decoração Original para Jardins: Uma Lufada de Ar Fresco Para Receber o Verão

Se o seu jardim é amplo e tem piscina, então é oportuno criar diferentes zonas: uma de apoio à piscina, com espreguiçadeiras, uma de estar, para socializar com os seus amigos e familiares, e outra de refeições.

Neste projecto, o simples facto de se terem escolhido espreguiçadeiras verdes para alternar com as brancas já fez toda a diferença para dar vida à zona da piscina e, de certa forma, criar um elo entre a decoração e as plantas.

Por outro lado, a zona de estar acomoda peças próprias para exterior, mas com formas mais orgânicas e sinuosas que contrapõem as linhas modernas das espreguiçadeiras. A cadeira com costas altas tem uma presença particularmente majestosa.