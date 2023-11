Decoração com Carpetes em Tons Quentes – 10 Imagens para Copiar

As carpetes, grandes tapetes que cobrem uma grande parte ou mesmo a totalidade do pavimento de um espaço, são desde sempre um atestado de conforto e aconchego. Tempos houve em que as carpetes e alcatifas cobriam todo o chão, abafando os sons da casa e isolando do frio, mas elas vieram caindo em desuso.

As causas para esse declínio de uso são vários… As carpetes são difíceis de limpar, pois as que cobrem o chão todo só podem ser aspiradas e as que estão soltas são grandes, difíceis de sacudir, sendo em ambos os casos difíceis de higienizar. Por outro lado, as carpetes gastam-se com alguma rapidez, e o aparecimento de novos materiais de revestimento, mais resistentes e mais fáceis de limpar, vieram ganhando protagonismo.

No entanto os materiais evoluíram também nos tapetes e carpetes, proporcionando revestimentos mais resistentes, mas higiénicos e mais hipoalergénicos, pelo que as vantagens das alcatifas voltaram lentamente a destacar-se.

Actualmente há cada vez mais pessoas a optar por grandes e fofas carpetes, que oferecem todo o seu aconchego a pés descalços que assim querem ficar. Por isso hoje na homify trazemos-lhe ideias para carpetes, focando-nos em carpetes de cores quentes, que enfatizam ainda mais a sensação calorosa contribuindo também com muito requinte para o estilo. São 10 imagens lindíssimas que o vão fazer apaixonar-se de novo por estes tapetes XL!