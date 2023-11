Como criar jardim bonito em espaço pequeno

Qualquer coisa que chame a atenção para cima distrai a atenção do espaço apertado. Num pequeno jardim, as linhas verticais podem ser materializadas por plantas que crescem em altura (como bambus, mas também todas as plantas perenes que voam em direção ao céu como raiz de Culver), estacas de madeira coloridas, uma pérgola, etc.

Também é possível dar a impressão de que o jardim é maior do que na realidade, brincando com as diagonais (colocar as ripas do terraço ou pôr as pedras na diagonal, por exemplo).