Boa Safra: a editora de design sustentável para a casa que tem que conhecer

Imagine uma plataforma on-line onde pudesse encontrar o que de melhor se faz em Portugal na área do mobiliário, tendo a sustentabilidade como pedra basilar. Essa plataforma existe e nasceu pelas mãos da Boa Safra, a editora de design sustentável para a casa que reúne uma miríade de peças de designers portugueses, todas elas fabricadas localmente e construídas com madeiras procedentes da floresta europeia, a única que tem taxas de reflorestação positiva, o que, ao mesmo tempo, garante uma madeira de enorme qualidade. A curadoria exímia resulta numa selecção de peças que se definem pelo bom gosto, pelo design intemporal e pelos acabamentos naturais.

A Boa Safra aposta e impulsiona o contacto entre as fábricas, os artesãos, os designers e os artistas, criando, assim, um elo entre a indústria e a criatividade. No mais, as tintas e os óleos aplicados nos acabamentos são criados pela empresa e são 100% ecológicos para não comprometer a saúde de quem trabalha com estes produtos e dos compradores que, mais tarde, com eles conviverão. Todas estas características podem ser verificadas na etiqueta de avaliação de sustentabilidade de que dispõem os produtos editados pela marca.

Para além da edição de produtos sustentáveis para a casa, a Boa Safra desenvolve projectos de design de interiores, prestando um serviço que baptizou como myHOME. Trata-se de um serviço integrado de design de interiores em que o cliente é co-criador para que assim se consiga chegar a um resultado altamente personalizado através da criação de mobiliário específico para cada projecto. O conceito abrange, ainda, um serviço de consultoria na organização e arrumação da casa.

Hoje, mostramos-lhe uma das linhas desenvolvidas pela empresa: a linha Benjamim. Pode ver aqui outros produtos desenvolvidos pela marca.