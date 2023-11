Como Deve Escolher os Estores Exteriores

Os estores são essenciais numa casa. A sua instalação contribui para o isolamento térmico, além de proteger de intempéries e roubos. Além disso, os estores exteriores também permitem decorar a fachada da casa. No entanto, será necessário escolher os materiais e as cores que combinem com a sua casa. Também deve ter em conta a resistência e a zona onde vive, porque há materiais que tendem a enferrujar mais facilmente, em contactos com a água da chuva ou perto da praia.

Os estores exteriores têm também a vantagem de não reduzir o volume das divisões da casa. A instalação oferece mais possibilidades na escolha de estilos e materiais. Por outro lado, terá que garantir uma manutenção contínua, devido à sua exposição e às exigências do clima.

Vamos de seguida, explicar as vantagens e desvantagens de cada tipo de estores…