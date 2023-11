Tapetes e Carpetes – 15 Inspirações para Dar mais Conforto à sua Casa

Os quartos dos bebés e das crianças são sempre espaços cuja concepção é muito especial. Além das conveniências estéticas e cromáticas, que devem acomodar a fase da vida do pequeno utilizador do espaço e dos seus papás, há ainda as condicionantes de ordem higiénica, porque tudo nestes quartinhos deve poder ser limpo com facilidade.

Neste quarto da THE SPACEALIST – ARQUITECTURA E INTERIORES os designers de interiores incluíram um delicado tapete com motivos geométricos. Se gostou tanto da composição como nós, mas está a trabalhar com um orçamento controlado, vai gostar de saber que na secção de tapetes e carpetes ikea encontra peças com um efeito parecido e que cumprem com os requisitos de higiene.