Como tornar uma Tela em Branco numa Sala Acolhedora em 9 Imagens Deliciosas

Simples, delicada e muito confortável. São estas as sensações que recebemos deste espaço de estar, planeado para o convívio.

Os tons de base são neutros, com os acessórios a desempenharem um papel fundamental na composição, ao estabelecerem a ligação entre visual e cromática entre as valências de sala de estar e de sala de jantar. O conforto é perceptível, não só nos bonitos sofás, mas também nas texturas interessantes e apelativas, e na lareira a bio álcool, com design ousado (aquele elemento que parede uma escultura em arco, na primeira imagem, à direita do ecrã de televisão).