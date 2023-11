Como usar quadros na decoração: 8 dicas e 20 imagens para se inspirar!

Por outro lado, pode compor uma galeria de molduras dispostas de forma simétrica e organizada, especialmente se a sua ideia for criar um ambiente com uma estética clean. Ao contrário das galerias assimétricas, para uma galeria assim, deve tirar medidas e usar um nível para garantir que as molduras ficam perfeitamente alinhadas. Comece pela parte central do mural, colocando uma moldura (ou um quadro) precisamente a meio. Depois dessa moldura estar pendurada, marque os intervalos com um lápis e marque linhas colocando fita-cola na parede (fita de pintor é ideal para este projecto). É um processo que exige perfeccionismo, mas o resultado compensa!