Uma Cozinha Encantadora em 7 Imagens Imperdíveis

A casa era antiga, muito antiga, datando da década de 50 do século passado, e isso nota-se nas fotos do antes , que poderá apreciar mais à frente neste artigo. Precisava de uma intervenção profunda e ela veio sob a forma de muito amor e criatividade, pela mão da DESENHO BRANCO. A mudança foi idealizada para um casal jovem, cosmopolita e viajado, com fortes convicções sobre o que queria para a sua casa, e foi conseguida através de uma excelente entendimento com os designers de cozinhas. Isto nota-se em cada detalhe da forte personalidade desta cozinha tão especial.

São visíveis as influências nórdicas no espaço, através da presença da madeira natural, do moderno tom de cinzento das madeiras e na presença do branco em abundância. Sente-se também uma inspiração retro, bebida nas origens antigas do próprio edifício, mas reinventada para as exigências da vida contemporânea.

Repare, por exemplo, na perfeita ligação entre as madeiras verticais, os frisos nas portas, os puxadores em concha e a parede de azulejos subway, de estética retro, com as modernas bancadas de quartzo branco e com os equipamentos essenciais a uma funcionalidade actual. No seu todo é uma cozinha com reminiscências da casa da avó, mas com uma imagem jovem e moderna, que reconhece as tendências mais contemporâneas