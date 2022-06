Uma remodelação a três dimensões

Sejamos sinceros, a casa já era muito bonita à partida. Com os

seus tijolos aparentes e o seu charme inglês torna difícil justificar remodelações, renovações ou extensões. É tão fácil arruinar-lhe o estilo…

Mas todos sabemos que a passagem do tempo é imparável e normalmente nunca melhora o aspeto ou a funcionalidade seja do que for. E depois a família cresce, os espaços tornam-se exíguos e desatualizados, e lá vêm as obras tão temidas! Mas aqui não houve problemas ou temores.

Um trabalho de qualidade feito por uma empresa com créditos provados torna a altura de obras muito mais simples. E agora esta casa pode acolher uma família bem grande!