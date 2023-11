Remodelação de residência para estudantes: inacreditável antes e depois

Comecemos pelas imagens do antes . Bom, na verdade, as imagens correspondem já à obra, ainda numa fase inicial, mas já a ganhar forma. É evidente, pelas fotografias, que os profissionais apostaram no gesso cartonado para revestir as paredes antigas, renovando-as e dando um ar mais moderno ao espaço, e para criar novas áreas, ou seja, para compartimentar.

O gesso cartonado é, sem dúvida, um material de construção com cada vez mais popularidade, nomeadamente pela facilidade em implementá-lo e pela adaptabilidade a qualquer contexto. É uma solução prática para modelar uma casa de acordo com as necessidades de quem a vai utilizar. Neste caso, trata-se de um espaço para estudantes, o que tornou necessária a criação de várias zonas com propósitos distintos – cozinhas, casas de banho, quartos, áreas comuns, e assim por diante – e nada melhor do que o gesso cartonado para o efeito.