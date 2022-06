Cozinhas excepcionais

Esta é provavelmente a imagem mais sui generis desta selecção. Repare bem no quão diferente é esta cozinha e na audácia que o arquitecto teve, neste caso arquitectos do atelier portuense Correia/Ragazzi, ao pensar esta cozinha. O projecto em si, desta casa no Gerês, já foi apresentado anteriormente na nossa plataforma, destacando-se pela sua beleza e elegância.

A cozinha tráz à memória o equipamento e o mobiliário médico. Tal como no resto da casa, também na cozinha tudo é limitado ao essencial, não só no que respeita a linhas arquitectónicas mas também ao uso em si do espaço. O que à primeira vista pode parecer um espaço vazio e frio, é pelo contrário, super acolhedor e no qual qualquer pessoa se quererá mergulhar. A serenidade é pedra basilar neste lugar.