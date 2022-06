Quartos de sonho para crianças

Porque este detalhe deixou-nos completamente enternecidos, sentimos que também iria adorar ver a ideia desta tenda de índios para quartos de crianças. Procura-se sempre ideias giras e com pinta para decorar o quarto do bebé ou dos meninos e eis que surge esta opção. Um item muito decorativo, mas também que servirá para as brincadeiras, como as escondidas, a dança dos índios ou apenas para as crianças ficarem por lá a brincar ao seu jogo preferido ou a ler uma história. E quem sabe que pelo meio, não haverá uma sesta roubada?!

Uma tenda que serve para os mil ofícios dos quartos dos pequenotes, e nós ficamos mil vezes encantados com este detalhe que fará toda a diferença no quarto do vosso filho.