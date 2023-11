Bungalow Pré-fabricado: Ideal para Viver no Meio da Natureza

A primeira fase de todo o projeto é a assessoria na procura da melhor localização partindo das premissas do cliente.

Depois é necessário entrar em contacto com a goodmood e escolher o seu projeto pré-fabricado.

Segue-se o desenvolvimento do projeto de arquitectura e engenharia, tendo em conta o programa espacial pré-definido, concepção do dossier a submeter no Município para o licenciamento e projeto de execução. Quando for aprovada em todas as entidades, o projeto segue para a execução da obra chave-na-mão, de acordo com o projeto e com os requisitos impostos pelas entidades.