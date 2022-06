Bonita e super moderna – esta irá encantá-lo!

O interior da moradia caracteriza-se pela abertura dos espaços. O piso desenvolve-se numa lógica de plano aberto onde impera o branco e os acabamentos brilhantes, lisos e sofisticados. As diferentes alturas do tecto definem virtualmente as áreas com desígnios distintos. A fluidez e as aberturas tornam o ambiente arejado e cheio de luz.