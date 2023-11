Um quarto de criança que parece saído de um livro de contos

As camas em forma de casa são uma escolha popular para o quarto das crianças. Há-as mais rebuscadas – com um telhado a cobri-las e tudo – e outras menos literais que podem consistir apenas na estrutura ou numa cabeceira em forma de casa. Neste quarto, optou-se por enquadrar a cama com uma estrutura em forma de casa de madeira, sendo que a própria cabeceira da cama, em tecido, parece a vedação da casa. As estantes suspensas iluminadas fazem as vezes das janelas da casa. Uma de cada lado, com luzes âmbar, parecem as janelas de uma casa iluminada e quentinha! A parede abrangida pela estrutura da casa foi revestida com um papel de parede com bolinhas que parecem pintadas à mão. Este papel contrasta com o que está por detrás, às riscas. A combinação dos padrões torna o quarto mais divertido e dá-lhe ritmo visual. A paleta cromática percorre tons suaves como o branco, o rosa, o verde seco (nas bolinhas do papel de parede) e o cinza claro.