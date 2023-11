Projecto de design de interiores para apartamento: compacto, elegante e funcional

Os tectos altos e o estilo industrial da arquitectura pediam uma decoração moderna, simples e despojada. E assim foi. Os designers escolherem um sofá de linhas clean com o pormenor de ter as costas interrompidas , o que o torna original e, de algum modo, mais leve. Espaços pequenos pedem peças assim. A decorá-lo, está um conjunto de almofadas com cores luminosas e alegres que contrastam com o cinza e emprestam alegria e suavidade ao espaço. Ainda que pequeno, na horizontal, o apartamento parece beneficiar de um pé-direito alto do qual os profissionais souberam tirar partido com uma composição de quadros com tonalidades, também elas, frescas e vibrantes. Como o intervalo entre o sofá e a televisão é quase inexistente, dispensou-se a colocação de uma mesa de centro. Porém, as mesinhas brancas com base metálica, mais pequenas e práticas para o tipo de apartamento, garantem que os utilizadores têm algum apoio na sala.

Destaque, ainda, para o jardim vertical, uma solução muito interessante para incorporar a natureza em casas pequenas e citadinas.