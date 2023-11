Projecto de moradia unifamiliar 3D: conheça esta casa e as vantagens dos projectos 3D

É pelo exterior da moradia que começamos, o espaço ideal para se passarem os dias soalheiros ao pé da piscina e na companhia da família e/ou dos amigos. A zona deck foi decorada, de um lado, com sofá de canto de linhas depuradas e, do outro, com espreguiçadeiras brancas que contrastam com a madeira do chão. São peças que vão ao encontro da modernidade e leveza da casa.

Todas as imagens que ilustram este artigo são 3D, mas é inegável o realismo com que mostram os espaços. Os pormenores, as intersecções das distintas volumetrias, a incidência da luz e as sombras que se geram em cada zona são alguns dos importantes aspectos observáveis. Estes projectos possibilitam que o cliente perceba o que pode esperar do resultado e, ao mesmo tempo, permitem que eventuais erros e problemas possam ser detectados atempadamente, o que se traduz numa redução de custos. Ao evitar esses erros (e não é incomum eles surgirem durante a fase de construção) consegue-se economizar em mão de obra, em materiais e em tempo! Todas as partes imiscuídas saem a ganhar.