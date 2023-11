Maravilhoso Quarto de Bebé Evolutivo – 6 Imagens de Puro Amor

Que quarto de bebé amoroso!

Toda a sua estética e funcionalidade se baseiam no design do mobiliário, pensado e executado à medida. O estilo é moderno, mas tem um gostinho clássico que o torna intemporal. Nele, o cinza claro e o branco são reis, e tomaram conta do espaço para o tornar mais luminoso e confortável.

Quem tem filhos lembra-se bem das noites difíceis, das cólicas, dos dentes ou simplesmente das noites em que o João Pestana não chega. Mas estes papás terão a vida mais facilitada porque o quarto irá incluir uma cama onde poderão acompanhar as noites do/a pequeno/a de perto. Esta caminha será para o bebé, quando ele sair do berço!

Por outro lado, têm o muda-fradas em nicho, com iluminação embutida em focos, desenhado com as medidas certas para ser totalmente ergonómico tanto para a mãe como para o pai, e assim poupar as suas costas. Com este muda-fraldas todas as mudas da fralda do bebé se vão transformar em experiências ainda mais agradáveis.