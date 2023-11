Desenho Técnico, Croqui, Ponto de Fuga… Para que servem?

O desenho técnico é uma arte que não pode ser improvisada. Cada pessoa deve ser capaz de entendê-lo, por isso é necessário respeitar um conjunto de regras complexas e codificadas, convenções que fazem parte de uma série de normas e legislações. Por exemplo, os elementos gráficos, a nomenclatura, a representação convencional de formas (linhas geométricas, linhas de base), vistas de secção e escalas (reduções ou ampliações).

A primeira versão do desenho técnico pode ser feita à mão, de forma a recolher no local as primeiras informações técnicas relacionadas com o projeto. O croqui reúne o essencial, pois tudo é aproximado.

O profissional pode então usar instrumentos geométricos clássicos e o computador para criar uma versão mais ou menos detalhada do esboço, e então uma versão final que deve responder a todos os requisitos com a máxima precisão.

Depois deste desenho técnico ser submetido ao cliente e / ou a outros especialistas, acabará por definir as especificações da equipa responsável pela sua realização.