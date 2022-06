Guia completo sobre o processo de emoldurar!

Contrariamente ao que se diz por aí, aqui o tamanho conta – e muito! Tal como dissemos no ponto anterior, é muito importante que perceba onde vai querer colocar a moldura no fim do processo. Se tiver uma parede totalmente vazia e com uma área considerável, talvez este passo possa ser tomado de forma mais relaxada, mas quando colocar uma moldura no seu sítio implica arrastar móveis, alterar a disposição de outras molduras ou encaixá-la na restante decoração, o melhor mesmo é tirar algumas medidas para perceber se a imagem que quer expôr caberá, com a respectiva moldura, no local onde a quer pendurar. Por vezes, pode ser necessário reduzir o tamanho da moldura para que este ornamento num todo caiba no sítio que pretende.