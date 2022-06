Como projetar uma arquitetura neomoderna

Simplicidade e desobstrução. Estas são as palavra que melhor definem o estilo neomodernismo, que não é mais do que uma reação à complexidade adquirida pelo pós-modernismo. Através do neomodernimo, procura-se regressar à simplicidade perdida com os exageros do modernismo.

Os amantes do estilo neomodernista procuram instalar, através de linhas simples e retas, uma arquitetura contemporânea. Este estilo surgiu no final da década de 80 do século XX. Apesar da sua simplicidade, é muito mais provocativo.

Nas imagens que se seguem vai encontrar um forte desejo de inovação, uma decomposição das estruturas, uma rotação de corpos geométricos, uma rejeição da decoração e uma preocupação com a funcionalidade.