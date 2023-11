Esta casa é o refúgio de sonho para um designer industrial e a família

O pé direito alto da casa pedia uma decoração que lhe seguisse a imponência e que não a ofuscasse. Assim, a designer optou por usar poucos móveis, apostando, em vez disso, em telas grandes. Deste modo, o ambiente não fica totalmente desguarnecido e despido, mas com uma elegância fora do normal. O pé direito dá-nos espaço para apreciar as telas e, por seu lado, as telas levam a que os nossos olhos as percorram e parem na arrebatadora e majestosa altura da casa. Decoração e arquitectura complementam-se aqui na perfeição.