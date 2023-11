ByOriginal: peças exclusivas desenhadas à medida do seu gosto e do seu espaço

Actualmente, há muitas opções sedutoras quando se trata de mobilar e decorar a casa. Há uma pletora de lojas com uma oferta vasta, variada e a preços que vão ao encontro de orçamentos mais ou menos avultados. Ainda assim, não é incomum vermo-nos a braços com a vontade de mandar fazer à medida. Por vezes, idealizamos uma certa peça para um determinado espaço ou recanto da casa e tudo o que vemos nos parece ficar aquém. Pode, ainda, dar-se o caso de encontrarmos a peça ideal, mas o tamanho não corresponder, a qualidade ser dúbia ou o valor demasiado alto. Nestes casos, a melhor solução passa por mandar fazer à medida e a ByOriginal pode satisfazer essa vontade.

A empresa – com morada em Paredes, mas que serve todo o país – tem um serviço único ao qual pode recorrer para desenhar e desenvolver uma peça exclusiva para aquele espaço que pretende decorar. Após um estudo minucioso dos gostos e aspirações do cliente, a empresa inicia o processo de pesquisa com o objectivo de desenvolver o moodboard de inspiração. É a partir do moodboard que são feitos os primeiros esboços e que se pensam os acabamentos e as suas formas gerais. Note-se que a ideia não é reproduzir uma peça que viu em algum lugar, mas sim chegar a um resultado exclusivo e original que vá ao encontro das tendências e faça uso de materiais inovadores. Com a equipa profissional e multidisciplinar de que a empresa dispõe, será, por certo, um processo fluido até concretizar o seu sonho de ter uma peça única e de excelência em termos de materiais e acabamentos.

Antes de encomendar, venha ver algumas peças já desenvolvidas pela marca. São um elixir para olhos cansados!