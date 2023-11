Moradia Moderna e Sóbria com Exteriores de Sonho em 11 Imagens

A fachada é feita de formas geométricas e grande simplicidade, com detalhes em xisto, que ajudam a integrar a construção na envolvente natural de pinhal. Este xisto multicolorido é a continuação perfeita dos tons da própria casca dos pinheiros!

A mistura do branco com os tons terra da pedra, adicionada de caixilharias cinzentas, cria uma imagem muito contemporânea e agradável, que será bonita por muito tempo. A rodear a casa foi planeado um espaço de exterior descomplicado e muito acessível, que oferece imenso potencial de vivência. A piscina com o deck de madeira e a churrasqueira em nicho na parede são as jóias da coroa para usufruir do bom tempo que o nosso país tem durante tanta parte do ano. Já imaginamos uma mesa e cadeiras e um par de espreguiçadeiras para desfrutar de um domingo de Verão!