Habitação encantadora e de imenso charme

Hoje vai conhecer uma habitação com muito, muito charme. É a casa de uma família composta por um casal e três filhos, quem sabe poderia ser a sua. A habitação precisava de uma nova luz assumindo cores mais abertas e optimistas. Foi com esta premissa que o gabinete SHI STUDIO, SHEILA MOURA AZEVEDO INTERIOR DESIGN planeou os interiores da casa. A história e as referências da família, a vivência, os gostos pessoais, o conforto e a luz assumiam as principais linhas de orientação do projeto.

Conheça neste livro de ideias cada detalhe destes interiores, vai perder-se com cada pormenor.