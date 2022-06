Uma moradia familiar com uma estética rústica

Neste livro de ideias, convidamo-lo a conhecer uma proposta residencial rústica com uma estética própria que se concretiza através da incorporação de detalhes únicos. A casa é obra dos profissionais do estúdio Interior137 Arquitectos com base na cidade de Medellín. A firma, nascida no ano de 2008, assenta num trabalho colectivo e interdisciplinar.

A imagem exterior da moradia define-se a partir de materiais nobres e de um sistema de construção tradicional, mas diferencia-se pela distribuição espacial contemporânea – que vai ao encontro das necessidades da vida actual – e pela inserção de acabamentos e elementos subtis que geram uma atmosfera ideal para ser desfrutada em família.

Os arquitectos acomodaram o programa de necessidades da família em espaços de plano aberto. As áreas de convívio estão devidamente separadas das zonas de lazer por espaços intermédios que apresentam um tratamento singular.

Esta obra é, de acordo com os seus autores, resultado de uma análise do projecto de arquitectura em termos da dinâmica sócio-cultural, económica e política do seu contexto. Porque a arquitectura também passa por isso.

Tire uns minutos e venha conhecer esta casa mexicana.