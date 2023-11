CRIVART: Jarras Únicas Feitas em Portugal para Receber a Primavera | + de 20 opções

Modeladas manualmente e com amolgadelas propositadamente feitas pelas mãos da artesã, as jarras da imagem acima transmitem a simplicidade e a leveza da arte e do design. São as irregularidades que tornam perfeitas estas peças que podem ser usadas sozinhas com ou sem flores e/ou alinhadas com outras jarras e vasos do mesmo estilo. Imagine-as a decorar a mesa da sua sala de jantar, numa consola, no hall de entrada, num aparador ou numa cómoda: fariam um brilharete!

> São, também, muito acessíveis. Pode comprá-las aqui.