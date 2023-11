Paixão pela Luz – 6 Dicas Giríssimas para Vários Ambientes de Casa

O primeiro passo para planear a iluminação de sua casa é definir os ambientes, as funções e as necessidades adequadas a cada um.

Começamos pela área de refeições porque, apesar de não ser um local onde se precise de uma iluminação muito forte, é um local onde a luz deve ser suficientemente próxima para permitir o conforto visual dos comensais e a visualização clara dos elementos sobre a mesa. Para iluminar a mesa de jantar, a luz deve estar próxima, com uma distância média de 50/70cm entre a mesa e o candeeiro e por isso um candeeiro suspenso é uma opção excelente. Na LIGHT & STORE encontra várias opções de candeeiros, mas nós adorámos o ar retro, simples e eficaz, e a versatilidade de cores dos candeeiros da imagem acima, que pode encontrar aqui.

Estas são as nossas escolhas, mas na loja vai sempre encontrar um candeeiro à sua medida, nem que tenha de o criar para si. Sabia que a LIGHT & STORE põe à sua disposição um sistema de ’Do it Your Self, onde cada cliente pode criar a sua própria luminária através de vários componentes colocados à sua disposição? Assim terá sempre o seu candeeiro perfeito!