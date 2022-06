Jardim De Verão: 9 Dicas Para Criar O Mais Perfeito Dos Jardins

O cheiro do churrasco, é sem dúvida algo de tão característico nestes dias de verão. O cheiro do frango, da sardinha ou de outra iguaria tão portuguesa que se propaga pelos ares, e ficamos logo com água na boca. Não dispense de forma alguma de um churrasqueira, seja ela grande ou pequena, a carvão ou elétrica, moderna ou tradicional, pouco importa. Desde que caiba no seu jardim ou até na sua varanda está bom e perfeito para convidar os amigos e desfrutar de uns bons churrascos.

Já sabe este must have não pode faltar mesmo, ok?!