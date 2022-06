Casa com avassaladora vista para o Mediterrâneo

Uma casa de sonho. A Costa Brava, em Espanha, começa em Sa Palomera, Blanes, e termina na fronteira com a França, em Portbou. Trata-se de uma franja do litoral espanhol de 214 km pertencente à Comunidade Autónoma da Catalunha debruçada sobre o mar Mediterrâneo. É famosa pelo seu cenário costeiro idílico e pelo turismo. As pessoas com bons recursos económicos constroem moradias impressionantes ao longo desta costa. Entre elas, está a Casa Lloret situada em Tossa de Mar e projectada pelo estúdio DOS Arquitectos.

A casa tem cerca de 2000 m², no total, pelo que se define por espaços amplos, mas funcionais, plenos de elegância e de conforto. Conheça-a em detalhe neste livro de ideias.

As fotografias são da autoria do fotógrafo Simon Garcia / Arqfoto.