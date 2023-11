Móveis de casa de banho – 24 Imagens com Ideias Incríveis

As casas de banho são comodidades essenciais para o dia-a-dia e há muito se afastaram da sua função primária de apoio às necessidades fisiológicas. Actualmente as casas de banho são autênticos templos dedicados à beleza e ao bem-estar, com todas as comodidades necessárias a um quotidiano preenchido. Neste contexto, os móveis de casa de banho são parte essencial da sua funcionalidade, servindo de apoio a essas necessidades.

É nos armários de casa de banho que se guardam acessórios e têxteis, artigos de beleza e de higiene, cremes e perfumes, e um sem número de pequenos equipamentos eléctricos, como secadores, depiladoras, máquinas de barbear e muito mais. São estes elementos, que precisam de ser guardados, além da própria área da casa de banho, que vão condicionar a forma dos móveis.

Quando se pensa em reformar ou planear uma casa de banho, e por conseguinte os seus móveis, há vários aspectos a ter em conta.

Primeiro precisa de avaliar as suas necessidades face ao espaço de que dispõe e escolher em conformidade. Se tem uma casa de banho minúscula pode tentar desenhar um armário com muita arrumação à medida, mas o mais certo será ter de optar por um modelo leve e pouco volumoso (sendo certo de que vai precisar de arrumação acessória noutro local). Se a sua casa de banho é mais generosa, as possibilidades abrem-se e poderá escolher qualquer tipo de móvel WC.

Depois precisa de avaliar o estilo pretendido e escolher formas e materiais. Nestes campos as opções são quase infinitas, pelo que a ajuda de um bom designer de casas de banho será de grande ajuda para si.

O que nunca é demais neste processo é ver ideias e buscar informação porque só assim pode avaliar as suas possibilidades. E para fazer isso não há melhor local do que a homify!

Nesta página encontra centenas de profissionais e milhares de ideias inspiradoras, e para lhe dar uma mãozinha ainda fazemos compilações das imagens mais interessantes, como as deste artigo que hoje lhe trazemos.

Agora falamos de móveis casa de banho modernos. Se está a planear a sua casa de banho ou simplesmente gosta de projectos interessantes não pode mesmo perder este artigo. Vamos às ideias?