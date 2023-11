Loja online com candeeiros únicos e personalizáveis criados por artesãos portugueses

A iluminação é parte indispensável de um bom projecto de arquitectura e design de interiores. Para além da óbvia vertente funcional que lhe está associada, é também fundamental na criação de atmosferas mais aconchegantes. Em cada divisão da casa, a iluminação pode (e deve) ser trabalhada por camadas com candeeiros de tecto, candeeiros de mesa, candeeiros embutidos, candeeiros de pé e/ou candeeiros de parede — tudo dependerá das necessidades do espaço em questão. Ora, se esses candeeiros puderem ser comprados em Portugal, tanto melhor. Apoiar o comércio português é importante, agora mais do que nunca.

Hoje, e para que não lhe faltem referências de lojas portuguesas de alta qualidade, trazemos-lhe uma seleção de candeeiros da CRIVART. A loja online – que também vende outras peças de decoração – tem candeeiros para todos os gostos, desde opções modernas a outras com um estilo mais retro ou vintage. Todos os candeeiros são criados em unidades produtivas tradicionais pelos artesãos da CRIVART que usam as próprias mãos para esculpirem verdadeiras obras-primas como, por exemplo, os candeeiros de madeira selvagem do Alentejo. Todos os candeeiros são muito decorativos e passíveis de ser personalizados com abajures do padrão ou cor que desejar.