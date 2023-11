Telhado Sanduíche: O que Saber, Vantagens, Desvantagens e Dicas

A telha sanduíche atrai muitos profissionais e particulares também por vários motivos, vejamos quais:

- Fácil de usar: as telhas sanduíche padrão encaixam-se facilmente. Também são fáceis de cortar com uma serra elétrica. É possível fixar as telhas sanduíche diretamente na estrutura de madeira ou metal.

- Rápida aplicação: o facto das diferentes camadas estarem integradas num único componente acaba por fazer poupar tempo, uma vez que limita as tarefas a serem realizadas para isolar e revestir o telhado.

- Desempenho térmico de alta qualidade: a maioria das chapas sanduíche do mercado possuem alta resistência térmica. Quanto mais espessa for a chapa, mais isolante será.

- Elevada durabilidade e requer baixa manutenção.

- Excelente resistência ao fogo e controla a humidade da habitação.

- A telha cerâmica é porosa, o que facilita que as humidades internas se dissipem.

- Alto desempenho acústico: dependendo do isolamento escolhido, a telha sanduíche pode oferecer um bom isolamento acústico, o que proporciona uma garantia de conforto.

- Preservação do espaço de vida: as telhas sanduíche para o telhado, como os chapas sanduíche para revestimento, melhoram o isolamento do exterior de uma casa.