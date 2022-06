A casa que realiza todos os sonhos

Depois de vermos o exterior, entramos no interior e deparamo-nos com um ambiente integrado amplo onde está localizada a sala de estar. Com uma decoração sofisticada, sobressaem os móveis de tom cinza que se somam com peças de design moderno. A atmosfera torna-se ainda mais confortável com a presença de grandes portas de vidro que permitem a entrada de iluminação natural. As cortinas em cor cinza dialogam com a tonalidade dos móveis e são uma opção perfeita para controlar a iluminação e oferecer mais privacidade ao ambiente.

O piso vinílico é moderno e funcional e o tecto de gesso rebaixado abriga a iluminação bem distribuída pelo espaço. A iluminação LED nas laterais do tecto de gesso fazem deste, um ambiente mais contemporâneo.