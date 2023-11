Apartamento Maravilhoso em 17 Imagens para se Inspirar

As outras paredes da suíte são revestidas com um papel de parede com um padrão geométrico azul, discreto mas muito dinâmico, que depois serve de enquadramento à casa de banho.

A casa de banho é despojada mas muito bonita, com uma parede amarelo-areia e outra em cerâmica cinzenta, e um pavimento azulado, a lembrar as cores do mar no verão. O armário do lavatório e o tapete em fibra de cor crua completam um cenário rústico marítimo, a que alguns detalhes dourados dão mais elegância.